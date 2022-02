“No existe pago indebido en bonos covid, hay administrativos que le correspondía ese derecho y hay administrativos que no le correspondía, también hay médicos y psicólogos que no le correspondía el bono, pero en Huánuco se ha cumplido con la normativa”, afirmó durante su participación en la última sesión del Consejo Regional Huánuco.

En esa medida indicó que el informe de control especifico de la Contraloría No 19256-2021-CG/GRHC-SCE, en donde se indica que funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Salud de Huánuco tramitaron, aprobaron y pagaron una bonificación extraordinaria en favor de personal administrativo, que no se ajustaría al procedimiento y criterios establecidos en la normativa aplicable, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 473 301,62, ha sido apelado a Lima porque no se ajusta a la realidad.

Segovia espera la rectificación

“Espero que la Contraloría puede rectificarse o ver la forma de modificar el informe que hicieron”, manifestó.

Sin embargo, el órgano contralor ha recomendado en su informe iniciar las acciones correspondientes tanto legales y administrativo contra la ex directora de Salud, Dary Dianderas Casto y otros funcionarios y servidores Edinson Cabello Trujillo, Julia Alvarado y Linares, Julián Cruz Alcedo, Nilton Huete Zevallos, Fernando Ramos Maguiña, César Torres Nonajulca, Franklin Capilla Antonio y Olinder Meza Calixto.

En la entidad, se ha determinado que, durante el 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, así como del 1 de enero al 28 de febrero de 2021, funcionarios y servidores de la entidad, tramitaron, aprobaron y pagaron una bonifcación extraordinaria el cual se otorgó en favor del personal administrativo que no realizaron labores vinculadas a la ejecución de servicios efectivos de alerta y respuesta en el marco de emergencia.