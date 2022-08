El próximo 15 de agosto la ciudad de Huánuco celebrará sus 483 años de fundación española y alista desarrollar una serie de actividades.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) recomendó a la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), cancelar todo tipo de eventos sociales que tengan que ver con el aniversario de fundación de la ciudad. Sin embargo, si estará permitido eventos culturales que no impliquen aglomeración.

“Tras las últimas alertas epidemiológicas hemos recomendado que no debe haber eventos que impliquen aglomeración de personas. No debe haber eventos grandes definitivamente”, sostuvo Vilma Llanto, titular de la Diresa, tras sostener una extensa reunión en la Prefectura con los representantes de los municipios locales. Aseguró, además, que no está en contra de la reactivación económica, todo lo contrario, sugiere que las municipales vuelvan a emplear las conocidas normas sanitarias como, por ejemplo, exigir al público la tarjeta de vacunación con dosis completas, doble uso de mascarilla y distanciamiento social para evitar contagios covid.

“No estamos a favor de la aglomeración, pero teniendo en cuenta la reactivación económica, hemos exhortado a los encargados de organizar eventos, cumplan con los protocolos de forma estricta”, agregó la funcionaria.

Por su parte, el gerente de la MPH, Mirozaki Ramírez, dijo que las actividades por el 483 aniversario de fundación española de la ciudad de Huánuco “sí se desarrollarán”. “La prefecta Edith Ramírez ha sido bien clara, todo evento social dijo que no lo va a autorizar. Sin embargo, nuestras actividades sí se van a desarrollar, pero cumpliendo con las medidas de seguridad y protocolos de salud”, manifestó Ramírez. No obstante, precisó que las actividades que organizará la comuna provincial se llevarán a cabo en dos momentos: presencial y virtual. En lo presencial, considerarán el aforo del público, asimismo, exigirán el carné de vacunación desde menores a mayores de edad.

ORQUESTAS. Sobre el anuncio de la llegada de grupos musicales para la serenata a Huánuco, desde la MPH informaron que el evento lo organizará una empresa privada, para lo cual “solicitó alquilar el estadio Heraclio Tapia y gestiona los permisos ante la Prefectura”.

Afirmaron que la MPH solo estará a cargo de la serenata cultural que se llevará a cabo en la Plaza de Armas, que “será con aforo controlado”

