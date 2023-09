La delegación de alumnos de la institución educativa particular Isaac Newton de Huánuco, que viajó hasta Huancayo para participar de la etapa macrorregional de los Juegos Escolares, no pudo participar debido a que la Dirección Regional de Educación (DRE) no inscribió correctamente a la delegación campeona que debía participar de la etapa macrorregional.

Al saber que no podían participar de la competencia debido a que la inscripción no estaba correctamente inscrita, las alumnas de la disciplina de básquetbol, categoría B de damas se frustraron y lloraron desconsoladamente en la puerta del local donde se desarrollaba la etapa macrorregional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2023.

Frente a este suceso imprevisto, los representantes de la delegación huanuqueña, inmediatamente presentaron un escrito dirigido al presidente de la comisión organizadora de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2023, DRE – Junín, Medardo Severo Gómez Miguel, de subsanar un error de forma y reprogramar el partido de básquetbol.