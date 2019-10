Exigirán certificado de Defensa Civil a instituciones públicas

Síguenos en Facebook

El hecho de que las instituciones públicas sean del Estado no las exime de contar con certificado de defensa civil y cumplan ciertos parámetros ante cualquier evento sísmico o incendio, informó el gerente de Desarrollo Local de la municipalidad de Huánuco Guillermo Siu Trujillo.

Indicó que dichas instituciones deben de tener y cumplir ciertas características que exige defensa civil para saber como evacuar ante una eventualidad. "La inspección es para todas y es necesario que cuenten con dicho documento", advirtió.

Lamentó que las personas a cargo no comprendan que esos lugares son los mas visitados por los estudiantes y tienen que ofrecer una adecuada seguridad.

SITUACIÓN. Guillermo Siu, comentó que algunas instituciones públicas alquilan casas o infraestructuras que no están diseñadas para albergar esa situación por no reunir los parámetros.

Señaló que cuando se ejecuta un colegio, el diseño debe estar regido por el Ministerio de Educación, que tiene parámetros, pero hay algunos lugares que han perdido ello.

Detalló que hay colegios que jamas fueron intervenidos como el Virgen del Carmen cuya situación es caótica, por el cual están buscando financiamiento, al existir un proyecto que están colocando en el Pronied para pedir financiamiento.

Otro el colegio es el Juana Moreno al que no se le puede exigir, por no haber tenido intervención del estado, pero no es lo mismo en los colegios recientemente construidos.