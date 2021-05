La Contraloría General de la República (CGR) detecta evidencias que 56 Fiscalizadores de Locales de Votación (FLV) contratados por el Jurado Nacional de Elecciones, no cumplieron con las actividades encomendadas, pero cobraron sus honorarios.

“Al respecto de la muestra seleccionada no se pudo determinar objetivamente que los FLV hayan venido cumpliendo con su labor de fiscalización según las actividades programada, por cuanto no se dispone de las actas de fiscalización y/o reporte de incidencias que sustente la ejecución de sus actividades” indica el informe de hito de control No 10205-2021

Además, el equipo de control verificó en el Sistema de Información de Procesos Electorales correspondiente a los días del 4 al 11 de abril del 2021 sobre la inexistencia de actas de fiscalización.

Por ejemplo detectó de la inexistencia de actas de notificación de retiro de propaganda electoral y la ley seca, impuesto para la realización de un proceso electoral con transparencias y equidad.

La fiscalizadora del JEE –Huánuco precisó a la comisión de control que se había creado un grupo Whatsapp con la finalidad de comunicarse con los fiscalizadores y como prueba solo presento algunas imágenes de un grupo de personas con el chaleco de JNE en lugares no precisados

El 13 de abril la comisión se apersonó al JEE y solicitó en calidad de préstamo los informes de las labores que hubiera presentado los fiscalizadores para su correspondiente pago, y proceder a verificar la ejecución de las actividades diarias de estos; sin embargo, a especialista en recursos y servicios del JEE, refirió no contar con los mismos.

Para la Contraloría el hecho expuesto podría generar riesgo en la verificación del cumplimiento de la función fiscalizadora . El sueldo que percibieron los fiscalizadores es de S/1 400 (rural lejano), S/1 200 (rural intermedio) y S/1 000 (urbano).

El 21 de abril del 2021 la gerente regional de control de la Contraloría, María Choy Paz informó al presidente del JNE Jorge Salas Arenas de los resultados del informe de hito de control.

Además cabe indicar, que los chalecos rojos no recibieron pasaje para trasladarse a locales de votación y menos Equipos de Protección Persona, a esos se suma el examen de prueba serológica para detección de Covid-19 fue asumida por cada fiscalizador con sus propios peculios.

Promedio 197 fiscalizadores en Huánuco, Ambo, Pachitea, Yarowilca y Lauricocha y las mismas personas serán contratados para la segunda vuelta del 6 de junio.

La Defensoría del Pueblo de Huánuco a cargo de Lizbeth Yllanes Nauca en reiteradas oportunidades invocó al Jurado Nacional de Elecciones y a los municipios para hacer la fiscalización sobre la propaganda electoral en los lugares públicos y prohibidos, pero no encontró respuesta oportuna.