En acusaciones fuertes entre el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio y algunos consejeros, terminó ayer la sesión extraordinaria de consejo regional convocado a la parte Ejecutiva para rendir cuentas sobre el trabajo realizado de parte de los funcionarios y de los consultores pagados con Fondo de Apoyo Gerencial.

El consejero regional por la provincia de Leoncio Prado, R olando Flores Martín acusó al gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, que su gestión premió con millonaria obra en Pachitea a empresa que dejó abandonada la construcción de carretera en Leoncio Prado.

Precisó, se trata de la construcción de la carretera Picuroyacu-Mantaro, que desde el 2019 se encuentra abandonada sin culminación y la población sufre para sacar sus productos hacia los mercados.

“Le tomo las palabras al gobernador regional cuando en un audio señaló, que él no estaba capacitado para gobernar y se había metido en este tema sin conocimiento y por simple ambición política. Quiero señalarle señor gobernador, no se gobierna para un entorno familiar o amistades, sino para una región y eso debe quedar claro cuando usted se vaya el 2022, de que usted no gobernó para la región Huánuco, sino hizo un gobierno familiar y de entorno de amigos” manifestó ante sus colega en sesión en la que participó de manera virtual.

En esa manera insistió que Juan Alvarado trabaja con sus allegados, por eso contra a empresas que cobraron dinero y luego abandonan las obras, de lo contrario no estaría ganando ningún proceso de licitación y como se trata del gobierno de Juan Alvarado, ganan todos sus amigos.

No solo eso fue materia de cuestionamiento, sino además Flores acusó a Juan Alvarado de rescindir el contrato con la empresa que ejecutó el hospital de Tingo María por intereses particulares, cuya obra no se culmina hasta la fecha por falta de aprobación de saldo de obra.

En respuesta el g obernador regional Alvarado Cornelio, quien acudió al consejo regional con sus funcionarios para informar de los trabajos de su gestión del 2020 hasta la actualidad dijo lo dicho por el consejero Flores es falso, en todo caso tendrá que demostrar con documentos de las acusaciones que le hace.

Algunos consejeros han cuestionado la gestión porque este gobierno solo se ha dedicado a ejecutar las obras programadas en el 2018 y de ahí para adelante no hay, por eso la población en los interiores del departamento se encuentran molestos. Incluso han pedido el cambio de todos los funcionarios y en los 14 meses de gestión que queda se puede mejorar y resarcir el tiempo perdido.

“Es cierto los funcionarios no tienen la capacidad de operar al 100% , debido a que solo laboran con 30 o 40% de trabajadores y los demás realizan trabajos de manera virtual por la pandemia” manifestó el gobernador.

Juan Alvarado también expresó su malestar en la sesión con el consejero regional, Américo Cárdenas, quien en una ocasión le habría indicado que su persona necesita un tratamiento médico mental y por eso administra mal el gobierno regional.

“El brazo de la corrupción es bastante amplia y esa corrupción no está dirigido por mí, ni les he contratado para corromper. Hay muchos de sus colegas de aquí que han propuesto a sus funcionarios y cuando se le topa la cola revientan, cuando se le quita la migaja revientan y dicen gobernador él es, pero no dicen yo he puesto” afirmó el mandatario regional