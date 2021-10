Cerca de una veintena de investigaciones existen en su contra por supuestos actos de corrupción en su gestión y el gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio, sostuvo que no teme a posible intervención de la Fiscalía y está llano en entregar toda la documentación que piden para seguir con las indagaciones.

CAMBALACHE. “No me voy a correr, en primer lugar me pongo a disposición de la justicia y en segundo lugar voy a dar todas las facilidades a la Fiscalía para que ellos determinen si hay delito o no en las diversas denuncia en mi contra ”, manifestó en rueda de prensa.

En esa medida insistió que se allana a las decisiones que tomará el Poder Judicial, para cuya a institución dijo que es un poder del estado autónomo e independiente y los jueces son hombres probos que conocen las leyes y en base a eso toman sus determinaciones.

El gobernador regional manifestó que su gestión es transparente y a lo sumo habrá errores administrativos , y si hay responsabilidades penales cada funcionario tendrá que asumirlo.

“Jamás en mi vida he conversado con un fiscal, solo he asistido a las ceremonias protocolares de acuerdo a ley cuando me invitan. Respeto al Poder Judicial y siempre lo respetaré. La gente está mal acostumbrada a difamar”, afirmó.

Con respecto a más de 10 cartas de línea de crédito que han presentado las empresas sin solvencia económica para ejecutar las obras financiadas por el gobierno regional indicó que trabaja con órganos de apoyo y de línea, cada uno de ellos son responsables de sus actividades y ellos responderán por las acciones que han tomado y todo lo ve la parte administrativa

Un equipo especial de fiscales investiga los supuestos malos manejos en el gobierno regional .

