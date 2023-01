Sobre la protesta que se realiza en la zona sur del país, exigiendo entre otros temas el cierre del Congreso de la República, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, sostuvo que “el Congreso de la República, no representa a nadie”, eso es el sentir de buen sector de la población.

“Se realizan marchas de muchos sectores y tenemos que respetar porque está dentro del marco constitucional, lo que no se puede permitir son desmanes, actos vandálicos donde tengan que destrozar el bien público y privado, cuando se sale de ese marco, entendemos que ellos van a otro lado, de eso no vamos estar de acuerdo”, manifestó.

En esa medida indicó que el vacado presidente de la República (Pedro Castillo) tiene que pagar por lo que hizo (golpe de Estado), pero también dijo estar de acuerdo con lo que pide la población, el cierre del Congreso.

“Sinceramente si hacemos un análisis, desde que se eligió al presidente de la República, (Pedro Castillo), no se avanzó nada porque había situaciones críticas que pasaban, cambio de ministros a diario, el Congreso no daba el soporte o la solución necesaria. Un Congreso no deber ser solo critico, cuestionador, sino de dar soporte, plantear alternativas para lograr el desarrollo de los pueblos”, manifestó Pulgar.

Refirió que un Congreso no debe ser un obstáculo para una gestión y tampoco poner piedras en el camino, sino cumplir con sus funciones como debe ser.

Pulgar manifestó que visitó a los congresistas que representan a Huánuco cuando estuvo como alcalde de Amarilis para que los apoye con las gestiones, “pero no sirvieron para nada”.

Sobre el pedido de renuncia de la presidente Dina Boluarte indicó que de acuerdo a la Constitución Política, ella asume tras la vacancia de Pedro Castillo, “nos guste o no, eso se tiene que respetar”, afirmó.

