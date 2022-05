A pesar de los problemas que se presentaron previo a la serenata (dos personas resultaron heridas en una explosión de un trimóvil en una competencia de velocidad organizada por la Municipalidad Distrital de Amarilis, Huánuco) por el 40 aniversario de la comuna, la serenata programada por la comuna distrital se llevaría a cabo hoy en Club Lawn Tennis.

Ayer por la mañana el alcalde Alex Celestino se reafirmó en la decisión de continuar con la referida celebración. “Es una actividad que se ha tercerizado y va a continuar. La primera alternativa era suspender la serenata, pero por un tema de procedimiento administrativo se ha visto continuar con la actividad. Se ha pedido que se redoble las medidas de seguridad”, sostuvo el alcalde.

Por su parte, los regidores Rusbel Chávez, Marco Gutiérrez, Alan Rubín, Guillermo Pagano y Yusep Gómez cursaron un oficio ante la Prefectura de Huánuco solicitando que no se permita la organización de la serenata por falta de garantías para el público.

“No existe ninguna garantía para el público que decida asistir a la serenata que organiza la municipalidad de Amarilis, es un peligro asistir a ese concierto. La prefecta Ramírez nos informó que no se presentado ninguna solicitud de permiso para tal evento” , indicó el regidor Rusbel Chávez.

Asimismo, sostuvo que las actividades que viene realizando la municipalidad de distrital se organizan si contar con medidas de seguridad y por eso se dio el “accidente en la avenida Los Laureles donde una persona terminó con quemaduras de tercer grado en el cuerpo”.

Por su parte, los otros regidores indicaron se tiene que existir para todo evento no deportivo un informe de evaluación de condiciones de seguridad en espectáculos públicos deportivos y no deportivos – ECSE, “que es una inspección que se ejecuta con ocasión de la realización de un espectáculo público deportivo y no deportivo para verificar las condiciones de seguridad del mismo, que considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo ante estampida y constituye requisito previo para el espectáculo o evento. Se convoca un Inspector Básico y/o especializado, para este caso con asistencia hasta 3000 personas, lo que le corresponde al distrito. Más de 3000 personas le corresponde a la provincial hacer el trámite y se realiza con 7 días hábiles de anticipación al evento. Si se hace en un club este asume toda la responsabilidad.

Sobre los certificados de Defensa Civil e izonorizacion se indicó que el referido local elegido para el evento no los tendría. Ante esto, más de un empresario dedicado a la organización de eventos en Amarilis se preguntó “¿quién supervisa al supervisor?”, en alusión a la fiesta que pretende organizar la comuna distrital.

