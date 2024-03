Durante el operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024, la Contraloría General supervisó 22 instituciones educativas de la región Huánuco, en esos locales educativos, comprobó que la mayoría de colegios visitados presentan deficiencias en su infraestructura y no cuentan con los servicios básicos de agua, internet y telefonía.

El operativo realizado del 15 de febrero al 8 marzo alertó que en 21 instituciones educativas requieren el mantenimiento de la infraestructura. Uno de los casos más críticos es el colegio n.° 33134 del poblado de Guelgash, distrito Churubamba, los más de 250 escolares de inicial, primaria y secundaria tienen como aulas, módulos prefabricados construidos por propios padres de familia en el 2023.

Las aulas construidas a base de triplay están en malas condiciones, también las mesas y sillas se encuentran en mal estado; además, carecen de servicios básicos como agua potable y electricidad. Los módulos están en un cerro y las lluvias están causando el deslizamiento de tierra, lo que pone en peligro la integridad de los alumnos y docentes.

Deficiencias en otras IE

La IE n.° 32260 del distrito de Baños no cuenta con cerco perimétrico, las aulas de material rustico están en mal estado, los servicios higiénicos necesitan mantenimiento y no tienen desagüe. En el colegio César Vallejo del distrito de Amarilis las paredes de las aulas presentan fisuras, el techo de triplay está húmedo, los pisos con fisuras y los servicios higiénicos con puertas rotas y algunos sin puertas.

Además, en el colegio n.°33216 del distrito San Pablo de Pillao, los escolares usan mobiliarios prestados del comedor del poblado Chaupiyunga, los servicios higiénicos necesitan ser diferenciados y cambiar sus accesorios. El piso del aula presenta grietas y fisuras a causa de la humedad. Por otro lado, las paredes y techos de la escuela Javier Pulgar Vidal de La Esperanza requiere mantenimiento con pintura y el cerco perimétrico presenta grietas y fisuras.

Otros resultados

La Contraloría refleja también que en casi la mitad de los colegios supervisados carecen servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, así como, de los servicios de conexión a internet y telefonía. A ello, suma que en 13 colegios verificados existe, la necesidad de mobiliarios y en otros casos requieren mantenimiento o son insuficiente el número de mesas y sillas para los escolares.

Alertan también que hay instituciones que aún no recibieron el material de enseñanza como son los cuadernos de trabajo, tanto de comunicaciones y matemáticas. Advierten la carencia de personal docente para cubrir las secciones previstas por el Minedu, situación que podría afectar el acompañamiento cognitivo de la población estudiantil para el año escolar 2024.

Prevención de desastres

Ante un eventual fenómeno climatológico o siniestro, las instituciones educativas supervisadas no estarían preparadas para enfrentar dicha situación, puesto que once de las inspeccionadas no ha confirmado la comisión de gestión del riesgo de desastres y 16 colegios carecen de condiciones destinadas a prevenir, reducir y atender los desastres naturales, lo que genera el riesgo de afectar la integridad física de la comunidad educativa.

