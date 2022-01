Caytano Ponce Matos (54), excandidato a la alcaldía de Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulán, es condenado a 30 años de cárcel tras ser hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 12 años. La sentencia fue publicada recientemente por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánuco, que también exige el pago de 3 mil soles por concepto de reparación civil para la agraviada.

En febrero del 2021, policías de la comisaria de Chaulán, simulando ser trabajadores de la Onpe llegaron hasta la puerta de su casa ubicada en el poblado de San Juan de la Libertad, donde es detenido luego de casi seis años de permanecer en la clandestinidad.

Da cuenta, que el 22 de mayo del 2015, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Amarilis, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Ponce Matos, quien tras enterarse de la orden de captura que habían en su contra decidió esconderse en una comunidad.

El caso viene del 9 de diciembre del 2014, donde policías de la comisaria de Amarilis, reciben ron la denuncia de una madre de familia que denunciaba que su hija de 12 años fue víctima de violación sexual por parte de su tío a quien conocía como “Sixto”. Indicó que la última de sus tres hijos, no quiso volver a la casa de su tía, donde estaba viviendo desde julio del 2014 por recomendación de su padre y al ser consultada porque no quería volver, la niña no pudo callar más y entre lágrimas contó la pesadilla que estaba viviendo.





Por disposición del fiscal que investigó, la menor pasó el examen de integridad sexual y el resultado fue positivo, en Cámara Gesell narró que su tío Sixto la violó en cuatro oportunidades, la primera en julio del 2014, la segunda en agosto, la tercera en setiembre y la última en diciembre del mismo año. Las agresiones fueron en la sala, donde habían acondicionado una cama para la menor y la última en el tercer piso, donde la menor tenía un cuarto sin puertas.





Luego de dos días de la denuncia, Caytano Ponce, acompañado de su conviviente y sus hijos habría buscado a la familia para pedir que no denuncie y al ser encarado por la niña, el entonces aspirante a la alcaldía de Chaulán ofreció pagar 2 mil soles por ‘la honra de la menor’ y contratar al mejor psicólogo para tratar a la agraviada, pedido que la madre de familia rechazó y continuó con su denuncia.