No se gastó todo el presupuesto para obras en el gobierno regional y las municipalidades. De acuerdo a información de página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas el Presupuesto Institucional Modificado para proyectos en el gobierno regional fue de 362′ 068 678 y solo se devengó S/243′ 022 171(67.1%) hasta ayer en la tarde, quedando por gastar S/119′ 045 507.

De esa manera el Gobierno Regional de Huánuco queda en el puesto 15 en ejecución de gasto de las obras. Sin lugar a dudas San Martín se ubica en primer lugar con 94.2%.

Fidel Montes Godoy, gerente de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del gobierno regional lamentó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene la mala costumbre de transferir recursos a última hora.

“Nosotros hasta antes del 24 de diciembre del 2021 hemos estado en ejecución de gasto de inversión en el séptimo lugar a nivel nacional, pero en vísperas de la Navidad llegaron 13 millones de soles y con eso bajó la ejecución” manifestó.

Explicó que el presupuesto general paras las 25 unidades ejecutoras el año pasado fue de cerca de 1600 millones de soles, para obras 362 millones de soles, pero al inicio fue de 237 millones de soles y aumentó según pasaron los meses.

En esa medida manifestó que, como Gerencia de Planificación, han gestionado ante el MEF la atención de déficit presupuestal que surge a raíz de la ejecución de las obras públicas desde febrero, marzo, abril y agosto “pero los recursos llegan recién en diciembre y con el marco normativo que controla el gasto público, que cada vez se ha vuelto más burocrático, más limitante, es imposible gastar”.

Montes Godoy manifestó que en reunión de los gerentes de Planificación de los gobiernos regionales y de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales con el MEF han planteado que esta instancia tenga más criterio, más racionalidad en la transferencia de recursos o de ser el caso, que emita dispositivos que facilite la gestión para la movilización de los recursos que viene con nombre propio.

“En diciembre, cuando los ministerios no pueden ejecutar el presupuesto, ponen a libre disponibilidad del MEF y para mejorar su nivel de ejecución lo que hacen es transferir a los gobiernos regionales, luego dicen que los gobiernos regionales no tienen capacidad de gasto”, indicó Monte Godoy.

Refirió con el trabajo de los profesionales, ingenieros, residentes, contratistas y especialistas de contrato, han hecho todo lo posible para comprometer los recursos hasta el 31 diciembre del 2021, sobre todo para el buen uso en los más 393 proyectos del departamento, pero no ha sido posible y lo no gastado pasa como saldo de balance para el siguiente año a fin de seguir las obras, pero no hay reversión como muchos aducen.

En tanto las municipalidades provinciales y distritales del departamento han recibido para obras S/633′ 712 184 y han devengado S/409′417 592 (64.6%), faltando gastar S/224′ 294 592.