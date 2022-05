En inspección inopinada realizada a la construcción del camino vecinal Monopampa – Abra Alegría – Shotoj – Puente Choropampa, Erasmo Fernández Sixto, gobernador regional (i) de Huánuco, constató la ausencia de los profesionales del consorcio que ejecuta la obra y de la empresa encargada de la supervisión.

Ante ello, la autoridad regional indicó que convocará a los representantes los consorcios responsables de la construcción y supervisión, para que justifiquen la ausencia de sus profesionales en la ejecución de la obra. “Estas cosas se tienen que corregir”, puntualizó.

El mandatario llegó a ese lugar para verificar el avance físico de esa importante vía de comunicación, que permitirá la interconexión de Huánuco con la provincia de Puerto Inca. En la zona, Fernández fue informado que existe un tramo de 25 kilómetros de trocha abierta.

“El avance no es como se pretende, el consorcio encargado de la construcción deberá justificar por qué no hay mayor progreso de los trabajos”, planteó Fernández. Asimismo, el gobernador enfatizó que la obra no se paralizará. “El compromiso es terminar la obra”, acotó.

Respecto al avance financiero, Fernández Sixto indicó que el porcentaje alcanza el 51 % de los 25 millones que tiene la obra como presupuesto. Esto indica que la empresa recibió un desembolso de más de 13 millones de soles. Ante ello, el gobernador anunció que realizará un control posterior a la obra.

En la visita de inspección, Fernández estuvo acompañado de Mercedes Tolentino Carhua, alcaldesa del distrito de Chaglla y de los consejeros por Pachitea, Víctor Aróstegui Yalico y Rubén Loreña Crisóstomo. También de algunas autoridades de los centros poblados.

Contraloría detectó anomalías en la obra

En enero pasado, como resultado del Megaoperativo de Control Huánuco, la Contraloría General de la República , evidenció que la construcción del camino vecinal de Monopampa - Abra Alegría – Shotoj - Puente Choropampa, en la provincia de Pachitea, no cumple con las características técnicas del expediente. Por ejemplo, en algunos tramos del camino el ancho de la vía construida es menor a los cuatro metros establecidos; además, no se observó la ejecución de las cunetas requeridas.

El expediente técnico de la obra establece que el ancho de vía debe ser construida de cuatro metros, así como las cunetas deben ser edificadas en todo el tramo del camino para el control de aguas pluviales y evitar el deterioro de la carretera, teniendo un diseño triangular de 1.00 metro de ancho y 0.50 de profundidad.

Sin embargo, según el Informe de Control Concurrente N° 018-2021-OCI/5339-SCC, en varios puntos del camino se encontró que la vía está construida de 3.70 metros de ancho y no cuatro como se estableció en el expediente técnico, en estos mismos puntos y otros más, no se halló la construcción de cunetas; en dos tramos de la carretera tenían pendientes pronunciadas y en el kilómetro 14+520 se observó inestabilidad en el talud.

Estas situaciones advertidas podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la operatividad del proyecto. Cabe resaltar que la inversión que realiza el Gobierno Regional de Huánuco en esta obra es de S/ 25 603 166.27 y tiene proyectado construirse 69 kilómetros de carretera, con un ancho de vía de 4.00 metros, cunetas, taludes adecuados y una capa de afirmado; asimismo, también se prevé la construcción de 36 alcantarillas, 93 badenes y 4 puentes. Al momento que se realizó el servicio de control, la ejecución física de la obra fue de 39.65% respecto al avance programado que debía de ser 45.94 %, evidenciando un ligero retraso.