Un terrible accidente se suscitó en una competencia de mototaxis en la ciudad de Huánuco, luego que un vehículo perdiera el control y se estrellará contra un heladero que conducía su triciclo.

El hecho sucedió al promediar el mediodía de hoy, cuando se desarrollaba la competencia de carrera en la avenida Los Laureles en la urbanización Paucarbambilla en el distrito de Amarilis , evento organizado por la comuna distrital.

Un trimóvil de color rojo, sin placa, adaptado para la competencia, salió volando luego de cruzar a velocidad un rompemuelle. El accidente fue grabado en un video, las imágenes muestran el preciso momento en el que la mototaxi se estrella contra un heladero que se movilizaba con su triciclo sobre la vereda de la referida avenida.

Producto de la colisión el vehículo explotó y el conductor y heladero quedaron envueltos entre las llamas. El público que presenciaba la competencia corrió en ayuda de ambos.

La competencia se organizó como parte de las actividades por los 40 años de creación del distrito de Amarilis. Asimismo, se advirtió que el evento no contaba con las medidas de seguridad que requiere este tipo de actividad, ya que no existía un cordón de seguridad, no se contaba con una ambulancia y tampoco con la presencia de la compañía de bomberos.

Los heridos fueron llevados de emergencia al hospital Hermilio Valdizán en una camioneta del Serenazgo del distrito.

Hasta el cierre de la presente nota, no se conocía la identidad de los heridos.

