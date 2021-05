Un grupo de padres de familia del sexto grado de primaria del colegio privado San Vicente de la Barquera de Huánuco expresaron su malestar con el docente del curso de Ciencias Sociales, Julio Alejandro Regalado quien aprovechó sus horas de clases para mostrar su inclinación política a favor del candidato a la presidencia de la República Pedro Castillo.

En el curso que se dicta de manera virtual, por la pandemia, se escucha expresar al profesor cuestionar el posible accionar de la candidata a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sobre al actual modelo económico. Alejando Regalado puso de ejemplo el elevado costo de gas doméstico e indicó que el alto precio del gas se debe a contratos que favorecen a empresas privadas, debido al amparo que tienen con la Constitución del 93.

“Es por ello que el profesor Pedro Castillo quiere cambiar la Constitución. Es un proceso, pero antes que suceda Pedro Castillo va a consultar a la población, o sea a nosotros. Va a decir voy a mandar un referéndum. Si ustedes los peruanos quieren cambiar la constitución van a marcar sí en el referéndum y si no quieren cambiar, no. Nosotros vamos a tener ese poder de elegir y cambiar siempre y cuando ingrese (a Palacio de Gobierno) el señor Pedro Castillo. Pero si entra Keiko Fujimori, que yo tenga entendido en su plan de gobierno no dice eso. Al contrario, como va a cambiar si su papá fue quien creó esa Constitución (de 1993)”, sostuvo el docente Julio Alejandro Regalado.

Consultados sobre el particular desde el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la dirección de Educación indicaron que un docente no puede ni debe exponer sus ideales políticos ante menores de edad y menos en tiempos electorales como el que vivimos, ya que se rompe el principio de neutralidad y se podría prestar a cierta manipulación de los escolares.

Por su parte, el representante de la promotora del colegio, Ronald Hubner expresó su indignación contra el proceder del docente e indicó que se la ha cursado un memorándum. “Realmente me siento indignado. Nosotros respetamos las opciones políticas y religiosas de los hogares de nuestros escolares. Le hemos pedido al profesor que no vuelva a tocar ese tipo de temas. El profesor no está para eso, debe ser neutral durante el desarrollo de sus clases”, refirió Hubner.

