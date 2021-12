Pese al pedido de transportistas que cubre la ruta a las zonas altoandinas del departamento de Huánuco, Provías Nacional no habilitará una carretera alterna para llegar a La Unión. Como se sabe, la vía está en mal estado a causa de los trabajos de asfaltado que la empresa CR20 ejecuta. Las quejas de los transportistas interprovinciales que cubren la ruta Huánuco-La Unión es constante debido que el estado de la carretera empeorado por las constantes lluvias, por lo que demandan a Provías que se habilite una vía alterna.

“No tenemos el marco legal para destinar recursos a las vías alternas. Nosotros no podemos intervenir en rutas alternas porque no tenemos jurisdicción. No hay marco legal para destinar recursos a estas vías. Cuánto me gustaría que tengamos un poco más de marco legal y poder intervenir en rutas alternas, esa es nuestra limitante”, indicó el director de Obras de Provías Nacional, Ricardo Chávez Ocampo tras reunirse con la Asociación de Transportistas Públicos.

Chávez, explicó que esto no es su responsabilidad; ya que no se trata de una vía nacional. Asimismo, indicó que inspeccionarían la obra junto a una delegación de transportistas para constatar el estado de la carretera.

Trabajos. En tanto, se informó que el mejoramiento de la carretera Huánuco-La Unión-Huallanca se ejecuta en tres tramos. El primero, que va desde la ciudad de Huánuco hasta Punto Unión, cuenta con 33 por ciento de avance físico. El segundo tramo tiene un avance del 13 por ciento, y el tercero, 3.5 por ciento de avance físico.

“La obra tenía hasta dos años y medio para ejecutarse y la idea era iniciar cada tramo de manera secuencial, pero las circunstancias nos obligan a que los tres tramos ya se estén iniciando; porque cada contrato tiene su fecha de inicio”, comunicó Provías.

VIDEO RECOMENDADO: