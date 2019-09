Huánuco: resgitran más de 30 denuncias por quemas de tierra

Síguenos en Facebook

En lo que va del año son más de 30 denuncias y un detenido que están registradas en la Fiscalía Ambiental de Huánuco, por la quema indiscriminada de tierras en diversas partes del departamento de Huánuco.

“Las quemas tienen trascendencia a nivel nacional, como lo es la quema de la Amazonía, estos hechos están siempre focalizado desde julio hasta setiembre. No está permitido bajo ninguna circunstancia una quema, no hay quema controlada, el hecho de generar una incendio constituye un delito de peligro común, que está sancionado con una pena no menor de tres ni mayor de 10 años, más aun cuando hay afectaciones de personas y propiedades, va con un tema de delito agravado cuya pena es no menor de 6 y mayor de 15 años de pena privativa”, refiere el fiscal César Gonzales Ramos .

Indica que la tendencia de personas por quemar tierras en una enfermedad que se le denomina los pirómanos, en ese caso insiste que se erradique estos hechos. “Ante el registro de quemas de tierras las personas común y corriente los pueden registrar a través de fotos y grabaciones, para la denuncia penal, con la quema existen terrenos que se están biodegradando con fines habitacionales, se insta que a un posecionamiento, no le pueden dar el reconocimiento de posesión”, indica.

En las últimas semanas en el cerro San Cristóbal y de Marabamba se han registrado incendios forestales, asimismo en terrenos de diversas provincias, como Lauricocha, Yarowilca entre otros donde se han perdido la vida de dos personas. “Hay una cifra negra que aún se identifica, hace poco intervinieron a Lucio Falcón Pulido, por flagrancia delictiva por daños al medio ambiente”, refiere.

Denuncia

Ante evidencia de responsables por quemas denunciar al 939267320 Ministerio Público y a la PNP ambiental 993590196.