“Estamos a punto de perder por segundo año seguido el año académico, esto por incapacidad de las autoridades de la universidad que no han sido capaces de diseñar un plan para desarrollar las clases en medio de la pandemia”, sostuvo Julio César Arrieta Leiva, delegado general de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval), del departamento de Huánuco.

Los universitarios demandan la atención de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y los apoyen en el problema que atraviesan. “Las universidades gozan de autonomía, pero solicitamos el apoyo de la Sunedu. Es evidente que nuestras autoridades universitarias no han podido plantear alternativas de solución a nuestras demandas académicas. No hay egresados de Medicina, no hay serumistas ni estudiantes internos en los hospitales de la región ”, precisa Arrieta.

Por su parte, Deysy Cornelio Tolentino, La consejera titular de la Facultad de Medicina Humana, (compuesta por las escuelas de Medicina y Odontología) solicitó a la vicerrectora académica, Nancy Veramendi Villavicencio, la intervención de la facultad.

“Existe una desatención y no se cuenta con un plan para recuperar las prácticas hospitalarias perdidas. Exigimos un plan de recuperación de la parte práctica hospitalaria o adaptación de los cursos en base a la realidad en la que nos encontramos”, refirió Cornelio.

Son más de 400 estudiantes de la Facultad que están en medio de la crisis académica desde que se suspendieron todas las actividades universitarias por la pandemia.

Comunicado de la Unheval

Ante la protesta de los universitarios, la Unheval emitió un comunicado en el que informó que “escucharon la situación actual de los estudiantes e iniciaron un diálogo alturado comprendiendo la situación de los universitarios.

El rector Guillermo Bocangel Weydert manifestó que desde el primer día de su gestión vienen teniendo conversaciones con delegados de dicha carrera profesional, tratando de avanzar en la definición de acciones. Las autoridades de la Alta Dirección convocaron a un Consejo Extraordinario para el día lunes 11 de octubre para tratar la situación actual académica y administrativa, un espacio adecuado para que los delegados de cada año expongan sus necesidades y exigencias para la reactivación académica”.

