Los sueños se hacen realidad cuando te preparas para cumplirlos. Una clara muestra es la experiencia que vive el universitario Rivaldo Durán Aquino, natural de Huánuco, quien liderará la primera misión latinoamericana de simulación a Marte.

Durán es natural de la provincia de Pachitea y estudia en la facultad de Ingeniería Mecánica de Flujo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); asimismo, egresó de la Institución Educativa Milagros de Fátima de Huánuco.

El universitario fue recibido por las autoridades de la Ugel Huánuco en su visita al colegio que lo formó en la secundaria. Su visita fue aprovechada para que Durán Aquino invoque a todos los escolares a luchar por sus sueños, aunque parezcan imposibles.

“Lastimosamente, la ciencia no vende y no tiene esa difusión que uno quisiera; sin embargo, agradezco el apoyo de los que sí lo hacen. Para llegar a donde me encuentro he tenido que pasar por un proceso largo, pero lo logré. A los jóvenes que tienen sueños que parecen a veces imposibles, solo decirles que no dejen de intentar cumplirlos. A veces nos limitamos por estar en un entorno bastante complicado. Que eso no sea una limitación, sino una motivación para salir adelante”, sostuvo Durán Aquino.

Beca. El joven panatahua obtuvo una beca, por lo que viajó a México para un curso de ingeniería aeronáutica por todo un semestre. Ello le valió para ser uno de los elegidos para el programa espacial.

De acuerdo con un informe, Duran Aquino fue seleccionado por el consejo directivo de la Fundación Acercándote al Universo A.C. (FAU) como ingeniero de la tripulación de la Primera Misión Interlatinoamericana de Astronáutica Análoga de la FAU, en el hábitat análogo de la Astroland Interplanetary Agency, de España, que se realizará este año. Según la FAU, Rivaldo al igual que los otros participantes de esta misión, fue seleccionado por su amplia formación y aptitudes, que lo hacen cumplir perfectamente los estándares requeridos para hacer frente a una misión extrema, de simulación real por su analogía a Marte.

“Es justo en México que hago los contactos necesarios con la FAU, que lanzó la convocatoria de selección. Los requisitos no eran para nada sencillos, teníamos que tener experiencia académica, un estado físico óptimo, respaldo de investigadores, entre muchas cosas”, contó.

Misión. La misión durará 15 días. Dos días serán de capacitación para medidas de seguridad y manejo de equipos, el resto en aislamiento. Desarrollarán investigación de alta complejidad en astrobiología, aeronaútica, dinámica de fluidos computacionales, entre otros temas.

