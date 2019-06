​Huelga acatada por un grupo de alumnos de la UNDAR sería ilegal

Síguenos en Facebook

Frente a la medida de protesta que vienen realizando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) de Huánuco, no existe ninguna formalización documentaría ante la Comisión Organizadora para llevar a cabo la huelga indefinida.

“Los alumnos tienen una comprensión equivocada de los documentos, obviamente la gestión pública y temas legales no son la especialidad de los músicos y artistas, no saben lo que exactamente significa, por ejemplo en cuestiones del presupuesto, cuando nosotros conseguimos la primera transferencia cuando nos convertimos en pliego presupuestal”, refiere el presidente de la comisión Daniel Morgade Fernández.

Tras comentar que la comisión no tiene a la fecha un órgano representante de estudiantes, debido a que los delegados Tony Chacon y Marco Galarza han renunciado a sus cargos el 21 de mayo, porque no recibieron ninguna resolución que los acredite como tal y que su representación simbólica no cuenta con las garantías mínimas necesarias.

“Los que están acatando la protesta son 28 alumnos, de los más de 180 que tenemos matriculado. Nosotros como comisión hemos conversado infinidad de veces con los estudiantes, sus quejas han sido de hacer más contratos con docentes, de acuerdo al sistema las plazas ya están coberturadas por los docentes de especialidad que requieren una universidad nacional”, indica

Resalta que los estudiantes son libre de hacer reclamos sin embargo, no presentaron ningún informe de formalización de su medida de protesta.

Docentes. Con respecto al apoyo de los docentes nombrados, Morgade afirma que ellos están asistiendo normalmente a sus clases.