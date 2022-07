Un inesperado incendio se produjo durante la madrugada de ayer, en la ciudad de Huánuco. El fuego arrasó con varios negocios comerciales. Lamentablemente, delincuentes se aprovecharon de la tragedia para robar mercadería.

MIRA AQUÍ: Impactantes imágenes de un hombre salvando a una oveja de las llamas que azotan Portugal

De acuerdo a la información, el siniestro se habría registrado a la medianoche de ayer; se desconoce el origen del incendio. No obstante, testigos indican que el fuego se inició a espaldas de un local ubicado en la cuadra 5 del jirón Huánuco, donde se almacenaba materiales inflamables. El fuego también dejó sin fluido eléctrico a media ciudad.

En cuestión de segundos, las llamas se extendieron a otros locales contiguos de la cuadra 7 del jirón Abtao. El resultado, 16 negocios fueron consumidos por el incendio que duró alrededor de 5 horas.

Para controlar el incendio se contó con la participación de dos unidades de bomberos de Huánuco y Amarilis, quienes lograron controlar el fuego luego de 5 largas horas de trabajo. Los municipios de Amarilis, Huánuco y Pillco Marca, apoyaron con camiones cisterna.

“Lo he perdido todo, no ha quedado nada. Cuando me avisaron que se había registrado un incendio cerca de mi local, corrí para rescatar mi mercadería, pero llegué demasiado tarde (…) el fuego consumió todo”, contó Percy Córdoba, propietario de la mueblería Estilos.

Al igual que su negocio, la mueblería Mega Pasco resultó ser la más afectada por el siniestro y no quedó rastro de nada. Los dueños decidieron no declarar a la prensa. Asimismo, tiendas de venta de celulares, ferretería, ropa y muebles, terminaron con serios daños materiales. Se calcula que la pérdida económica ascendería a más de 15 millones de soles.

“Lo primero será indagar el origen del incendio, a raíz de eso elaboraremos nuestro informe. Nos hemos dividido en dos grupos para realizar la evaluación de daños para cuantificar la perdida”, informó Ed Flores, evaluador de Riesgo y Desastre – COER.

VIDEO RECOMENDADO:

Bomberos y Brigada de Rescate de Surco apagan incendio vehicular

Bomberos voluntarios y personal de la Brigada de Rescate de Surco lograron apagar un incendio vehicular que se desató en plena vía pública, al costado del puesto de comando del Serenazgo del distrito.