El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó definitivamente a Julio Cesar Falcón Ponce (47) de la candidatura al Congreso de la República por el departamento de Huánuco, debido a que no consignó en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, un vehículo Station Wagon Toyota fabricado en 1976 e inscrito a su nombre.

Según resolución 0473-2019-jne, Falcón omitió consignar en su formato único de DJHV, el bien mueble vehículo de placa SI2542 inscrito en la partida registral 50731775 del registro de propiedad vehicular de la zona registral IX-Sede Lima.

La defensa legal argumentó que el citado bien no fue declarado porque se encuentra inoperativo y fuera de circulación, en tanto que fue fabricado en 1976 y ha perdido su valor comercial y no supera las 2 UIT para su declaración, además, no se encuentra en posesión del candidato porque fue vendido como material de reciclaje en el año 2010.

El JNE concluyó que el candidato solicitó la baja de inscripción, pero, posterior a la exclusión, es decir, el citado bien sí se encontraba dentro de su esfera patrimonial, siendo exigible su declaración.