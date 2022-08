La Dirección Regional de Salud registra 18 personas fallecidas como consecuencias de la cuarta ola de Covid-19. Vilma Llanto, directora de dicho sector sostuvo que existe desinterés de parte de la población para cumplir con los protocolos de bioseguridad, así como para vacunarse.

lamentable. “Ustedes como periodistas pueden darse la vuelta por la plaza de armas y van a comprobar que la mayoría ya no utilizan las mascarillas. Piensa que ya no hay virus, pero eso no es cierto sino los contagios y fallecidos van en aumento” manifestó la titular regional del sector salud.

En esa medida indicó que por el momento solo el 57% de la población cuenta con la tercera dosis de vacunación, y la otra mitad no ha cumplido, por eso dijo es necesario que tomen conciencia.

De igual manera, Llanto indicó que en la feria comercial de Laguna Viña del Río, que se ha instalado por el aniversario no cumplen con los protocolos de bioseguridad y solo lo hacen cuando hay supervisión de parte de las autoridades.

“Tener solo un muerto es un indicador negativo para nosotros, no es porque el sector salud no está haciendo su trabajo, sino salud hace su trabajo y lo que se espera es la participación conjunta y la buena actitud de la población y de otros instituciones como las municipalidades”, anotó.

Especialista recomendó postergar actividades por aniversario

Aseguró que el área de Epidemiología del sector salud ha recomendado a las municipalidades a no dar autorización para el desarrollo de conciertos y actividades donde hay mucha aglomeración, pues cuando acaba las actividades del aniversario de Huánuco se va registrar más contagios y muertos.

En ese contexto la titular de dicho sector invocó a la población a cuidarse, cumplir con las medidas, vacunarse y evitar de acudir a los lugares donde hay mucha concurrencia.