El alcalde de Huánuco Antonio Toño Jara Gallardo, sorpresivamente puso fin a la designación de su gerenta municipal, Beatriz Huamán Barrueta, para quien públicamente decía que era inamovible por ser la mejor de sus funcionarios de confianza. Al parecer, la decisión sucedió luego de los roces que tuvo Beatriz Huamán con otros gerentes de menor rango por no entregar información relacionada al aniversario de Huánuco.

Balde de agua fría

“Me sorprendió llegar en la mañana (lunes 6 de noviembre) y que me entreguen la resolución de cese, no puedo decir que fue intempestivo, porque ocupo un cargo de confianza; pero no habíamos hablado del tema con el alcalde; uno siempre prefiere el diálogo”, declaró a Huamán en una rueda de prensa.

Como es sabido hasta hace una semana, en sesión de concejo, el alcalde de Huánuco ratificó su confianza a Beatriz Huamán, ante el pedido de una regidora de cesarla por supuestas irregularidades en su administración. Los regidores aprobaron derivar el pedido a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos.

Al parecer la sorpresiva salida de la gerenta municipal podría explicarse por el evidente cisma que se creó con otros gerentes por la rendición de cuentas de las actividades desarrolladas por el aniversario de Huánuco.

Beatriz Huamán, en anteriores entrevistas informó a los periodistas que tuvo que dar un ultimátum a la gerenta de Desarrollo Social, Marla Berrospi, para que entregue la información sobre la organización de la serenata de tres noches en el estadio Heraclio Tapia.

“En un inicio siento que trabajé en equipo con las gerencias; pero luego (hubo) algunas gerencias que desconozco cuál ha sido la razón que no respondían; por ejemplo, la Gerencia de Desarrollo Social”, recalcó la gerente municipal Beatriz Huamán.

“A parte de mis funciones es hacer seguimiento al cumplimiento de funciones de las gerencias. Para eso yo me tengo que documentar por eso pedía información relacionada a la serenata del aniversario. Yo he cumplido mi función de solicitar información, pero, en cierta forma, no me entregaron”, sostuvo.

Desde el lunes 6 de noviembre el gerente de Planificación y Presupuesto, Denis Espinoza Vilca, está encargado de la gerencia municipal.