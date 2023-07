La Contraloría General de la República advirtió deficiencias en la construcción del local comunal de usos múltiples de la localidad de Taruca en el distrito de San María del Valle, proyecto, valorizado en S/ 191 mil. Esta presenta observaciones que no han sido corregidas pese a que se concluyó en diciembre del 2022, por lo que los 209 beneficiarios no pueden aún hacer uso del bien.

El local se realizó en convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle, este último estuvo a cargo de su ejecución a través de administración directa. Según el informe de Contraloría, la entidad firmó un acta de recepción de obra, a pesar que el coordinador regional de la secretaria ejecutiva del ministerio presentó observaciones.

Falta instalar vidrios en las puertas, no se instaló baldosas (cielorraso de drywall) en el techo posterior del local, servicios higiénicos sin luminarias y sin dotación de agua, y el local no cuenta con suministro eléctrico, entre otras observaciones, que al cierre del informe de control estas no fueron corregidas por la entidad.

Otro hecho advertido por la Contraloría, es que el local fue construido cerca de un talud (muro de tierra), por lo que corre el riesgo de un posible deslizamiento que afectaría la infraestructura del local, así mismo, los servicios higiénicos también se construyeron cerca de una roca, y también existe el riesgo de desprendimientos que podrían originar accidentes.

Además, evidenció trabajos que no se ejecutaron según el expediente técnico, por ejemplo, debieron instalarse 14 luminarias en toda la infraestructura, pero solo se instaló 11; la vereda del local debía tener un ancho de 1.25 metros, pero, solo se construyó 0.75, y se observó la acumulación de arena en la vereda y delante de los servicios higiénicos, lo que evidencia la falta de limpieza de material excedente al concluir los trabajos.

Al no levantarse las observaciones se estaría incumpliendo el convenio, ya que la entidad debió presentar un informe final con la corrección de las observaciones, además, la liquidación del proyecto. Esta omisión de la entidad conllevaría a acciones administrativas y penales, así como, afecta la transparencia y funcionamiento del local comunal.