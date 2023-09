Frente al último concierto realizado a la fuerza del artista argentino Ke Personajes, en una reunión las autoridades advirtieron que ningún local en la jurisdicción de Amarilis reúnen los requisitos para dar un concierto con más de 3 mil asistentes.

Todos los locales generan contaminación sonora y perturban la tranquilidad de los vecinos; sin embargo, los locales de congregar a más de 3 mil personas están en zonas residenciales y son inadecuados para estas actividades.

En la reunión el representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, ha pedido al alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, que no autorice más eventos al aire libre, ya que los locales no cuentan con barreras acústicas que evitan la contaminación sonora.

En esa medida el alcalde confirmó que ningún local de Amarilis se podrían hacer eventos de este tipo, sin embargo, no puede impedirlo debido a barreras acústicas que no son un requisito establecido en el Texto Único de Servicios no Exclusivo (TUSNE) de la municipalidad.

“Pero, ¿qué hacemos si un administrado viene a pedirnos licencia?, es un problema que debemos solucionar entre todos”, indicó el burgomaestre durante la reunión convocada para regularizar los trámites para solicitar licencias sobre los eventos, como el del concierto de Ke Personajes.

