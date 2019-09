Magistrados salpicados con supuesto tráfico

Síguenos en Facebook

Los terrenos de Andabamba han sido vendidos y revendidos de una manera indiscriminada en los últimos años y según el alcalde de Andabamba, Benito Goñe, lo más beneficiados son algunos fiscales y exjueces del Poder Judicial, quienes adquirieron los terrenos de manera irregular.

Registros. Según consta en los Registros Públicos de Sunarp, según señala la Inscripción de Sección Especial de Predios Rurales Parce 102 sector Predio Andabamba - Pillco Marca, hubo una transacción comercial entre Omonte Durand María del Pilar y el Fiscal Superior Rodolfo Vega Billán con DNI: 22515619, el negocio consta en la escritura pública de fecha 28 de diciembre del 2005. El título fue presentado el 23 de mayo del 2006, a las 9:42 con el N° 2006-00006127.

Ante esa partida N° 11022500, nos acercamos ante el Ministerio Público, al despacho del fiscal Superior Vega, quien mediante su emisario y asistente personal, nos indicó que él no contaba con un terreno en Andabamba y que no podría dar declaraciones de algo que no le corresponde. Otro caso, la partida N° 11014195, señala la adjudicatoria al fiscal Superior Amadeo Cerrón Uceda de un predio, según los registros públicos se dio la compra de 23 101 m2. Al parecer la transacción habría sido de manera irregular, la negociación fue con el exdirigente Joaquín Doroteo Gonzales.

En ese sentido nos acercamos al fiscal Superior y jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, Amadeo Cerrón Uceda, quien no declaró de manera oficial. Pero nos indicó que esa compra lo hizo cuando el señor Doroteo tenía en su poder todos los documentos que lo acreditaban como representante legal de los predios. La lista de trabajadores del Ministerio Público y el Poder Judicial en la Sunarp es larga, pero existe otro exmagistrado que compró los terrenos en ese entonces, Amblodegui Augurio Fernando cuenta con una parcela comprada por 30 mil soles. Buscamos comunicarnos con él, mediante redes sociales, el exmagistrado nunca contestó.