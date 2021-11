Cerca de 60 obreros que laboran en la construcción de la de la institución educativa N° 33134 de Guelgash en el distrito de Churubamba, Huánuco no cobran desde hace tres meses, motivo por el que los trabajos pararon el 29 de octubre.

RECLAMO. Abinabi Romero Díaz, obrero del proyecto, sostuvo que se reunieron con sus compañeros y reclaman sus pagos al encargado de la constructora. “Ante nuestros reclamos, una vez más argumentaron que el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) no les desembolsa el dinero de las valorizaciones realizadas ; y que recién lo harían en los próximos días. Tenemos familias detrás de nosotros, ellos esperan que llevemos el pan del día a nuestras mesas. No nos pagan a tiempo y cuando reclamamos nos dicen que si no esperamos podemos irnos”, refirió Romero.

Asimismo, los obreros indicaron que el monto del salario no está de acuerdo al régimen de construcción civil , por lo que demandaron a los dirigentes del gremio del andamio velar por sus derechos.

La obra debió entregarse a finales de octubre según el plazo del contrato que fue firmado el 30 de octubre del 2020. La construcción valorizada en S/ 9′960,877.71 está a cargo del Consorcio Educativo Guelgash, y su representante es Jhamerly Paulino Carrasco, el plazo de ejecución es de 360 días calendarios.

Derrumbes. En marzo del presente año, pobladores de Guelgash denunciaron que cuatro viviendas terminaron derruidas por los trabajos de ampliación de la institución educativa del centro poblado. El residente de obra, César Salazar Borja, sostuvo que casas cayeron por las “inconsistencias que encontraron en el expediente técnico elaborado por funcionarios del GRH que no consideraron que el terreno era inestable”.

VIDEO RECOMENDADO:

Huanuco: Solicitan investigar caso de peruano arrojado de puente en Colombia

null null