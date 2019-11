Pachitea pierde 70 millones de soles para canal de regadío

Síguenos en Facebook

Un rotundo no, fue la respuesta de los pobladores de la localidad de Linda Linda, distrito de Molino al gobernador regional Juan Alvarado Cornelio, quién tenía planeado represar lagunas de las zonas altas y acoger afluentes de agua hasta Pinquiray, distrito de Umari.

El consejero por Pachitea, Víctor Arostegui Yalico, refirió que el proyecto creación y mejoramiento del servicio de agua para riego en 19 caseríos de los distritos de Umari y Molino, se encontraba en etapa de formulación de estudio de preinversión a nivel de perfil cuyo costo ascendía a 70 millones de soles.

"Este proyecto fue solicitado por los alcaldes y está incluido en la programación de inversión multianual del gobierno regional que debía ser una prioridad", dijo.

Reunión. El domingo en presencia del gobernador regional y demás autoridades, los pobladores de Linda Linda se negaron rotundamente a brindar agua de las lagunas existentes en su localidad para usar en ese proyecto.

Pese a que Alvarado les explicó que el riego tendría prioridad a las 11 localidades de Molino y que podrían poner una caseta y una llave de paso, para que Umari se beneficie solo cuando no estén usando, la respuesta fue negativa.

Las suplicas de Alvarado para que no sean indiferentes con sus hermanos de Umari, no fueron escuchados, manifestando que no reciben ningún beneficio de la laguna Verde Pozo que ceden a Amarilis.