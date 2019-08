Policía huanuqueño se vuelve viral con rap dedicado a las mujeres

Síguenos en Facebook

Un video del suboficial PNP Antony Sosa, natural de Huánuco, se volvió viral en estos días debido a que en las imágenes el agente interpreta una canción a ritmo de rap y en ella se dirige a las mujeres que son víctimas de violencia.

"Un hombre que te ama no te golpea, un hombre que te valora, no te trata mal. Ya no calles denuncia esos hechos, tarde o temprano terminará matándote, piensa ", empieza diciendo en el video que ya cuenta con más de 6 mil visualizaciones y 186 compartidos.

Esta no es la primera incursión de Antony Sosa en redes sociales, interpretando una canción, en febrero de este año dedicó un tema al efectivo Anner Luzón Jiménez, quien fue baleado por un presunto delincuente en Piura y falleció en el Hospital de la Policía tras casi un mes de internamiento.

Hasta la fecha los feminicidios en nuestro país ya llegan a los 109 casos, siendo Huánuco una de las regiones más sensibles a este tema.