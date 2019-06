Ponen de escudo a niños y bebés para que no ingrese tractores ediles a Pollería

Síguenos en Facebook

Un escudo humano de puros niños fue lo que pusieron los trabajadores y dueños del restaurante ‘El Viajero’, ante la Unidad de Control de Masas de la PNP, defendiendo así su espacio que es solo un metro, que supuestamente habría sido invadido.

Desalojo. Según se conoció la medida de entrar con una tractor y derrumbar todo lo que había en ese lugar para recuperar un pasaje de un metro, habría sido ordenado por el mismo alcalde Lidgardo Vara, sin importarle que hubiera menores y niños que juntos a padres pedían clemencia.

La Subgerencia de Ejecución Coactiva, señaló que de acuerdo a lo establecido, dicha medida se toma porque los aleros que habrían estado en lugar invadían espacio que pertenece al estado. “Debemos realizar los establecido de acuerdo a norma, se ha llegado a un acuerdo y en plazo de 30 días ellos podrán demoler el espacio construido”, declaró Abdiel Moreno Rojas, funcionario de la Gerencia de Infraestructura luego de escapar de los medios de comunicación por varios metros.

Según dicha entidad la ‘Pollería el Viajero’, habría estado invadiendo un área de 63.50M2 por piso, dicha área invade al aporte de la habilitación urbana Aprovica, aprobada mediante resolución de alcaldía N° 603-93-MPHCO-A, que actualmente pertenece a la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Por su parte el subprefecto del distrito, Jakson Aceval, lamentó la actitud deshumanizada del alcalde Lidgardo Vara, quien no midió su decisión y a pesar de dar esa orden, no estuvo en el lugar, por el profundo rechazo que sufre de parte de la población. “Es lamentable, que el alcalde no esté en esta situación de un conflicto social, que él originó, a esto se ve que no hubo en ningún momento un diálogo de parte de las autoridades”, refirió el representante del presidente de la República en el Valle del Pillco. De igual forma el comisionado de la Defensoría del Pueblo, llegó a resolver el conflicto.

Montón : De acuerdo a los establecido en la norma, la pollería deberá pagar 32 mil soles a la municipalidad, por el gasto realizado.