Requieren 110 mil soles para reconstruir torre de San Cristóbal

Para la reconstrucción a base de paja y adobe de la torre de la primera iglesia San Cristóbal, que es el primer templo de la ciudad requieren un presupuesto de 110 mil soles.

RECONSTRUCCIÓN. Como es sabido hace cinco años está postergada la reconstrucción de la torre de la iglesia de San Cristóbal, que colapsó debido a la humedad y la falta de mantenimiento de la infraestructura declarado por su historia como Patrimonio Cultural de la Nación.

"En un inició la expresidenta regional Luzmila Templo tuvo la iniciativa de apoyar con el financiamiento de la construcción, lamentablemente sin ningún expediente técnico; posteriormente una comisión a cargo de Carlos Urdanivia realizó una Teletón para el pago del expediente técnico, donde se recolectó 12, 928. 60 soles, posteriormente otra Teletón más donde se junto 4 mil soles, más el aporte del obispado se llegó a pagar 21 mil 400 soles por el expediente técnico el 2015", refiere el padre Carlos Ponce Reyes.

En el 2018 hubo la propuesta de Jesús Arratea quien quería cobrar 80 mil soles por mano de obra, por los materiales de abobe y paja 70 mil soles, más un adicional de 30 mil soles, haciendo un total de 180 mil soles; mientras que la propuesta de Manuel Hernán pide por mano de obra 67 mil soles y 43 mil soles por materiales, haciendo un total de 110 mil soles.

"La junta vecinal presidido por Jorge Reynaga, ha propuesto la reconstrucción de la torre a base de fierro y cemento con un presupuesto de 60 mil soles, el expediente fue enviado a la Dirección Nacional de Cultura (INC), el cual no ha sido aceptada. El gobierno regional también se interesó en financiar el proyecto, pero como no es un bien público solo quedó en intensión", indica.