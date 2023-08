Para el jefe de la Región Policial de Huánuco, Arlyn Gallardo Mendoza, está claro la frase de “separar la paja del trigo”, esto frente a las últimas denuncias e investigaciones de cuatro malos policías vinculados a diversos hechos de corrupción. En esa línea reafirma el compromiso del comando de la V Macrepol Huánuco-Pasco y de la Región Policial Huánuco.

“Contamos con más de 2 mil efectivos policiales que prestan servicio diariamente en las once provincias del departamento de Huánuco y, por dos o cuatro elementos negativos que puedan poner en riesgo la honorabilidad de la institución, nosotros no vamos a decaer ni bajar la moral. Muy por lo contrario, con la frente en alto, decimos no a la corrupción”, expresó Gallardo.

Indica que los involucrados en presuntos actos de corrupción son cuatro, uno de ellos ya está con prisión preventiva en el penal de Potracancha, otro tres están sujetos a investigación.

LEA ESTO: Huánuco: policías del Escuadrón Fénix detienen a sujeto que intentó robar autopartes