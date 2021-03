Huánuco







JEE indica que Luis Picón no registra antecedentes judiciales De acuerdo a la resolución No 00120-2021-JEE de Huánuco, emitida el pasado 25 de febrero, Luis Raúl Picón Quedo, postulante al Congreso de la República con el No 1 de la organización política Alianza Para el Progreso, no registra antecedentes judiciales y ordena el archivamiento del proceso de exclusión seguido en su contra.