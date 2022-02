El gerente de Desarrollo Local, Jesús Estacio Bazán, inspeccionó los trabajos y mostró su satisfacción porque 5 de las 7 cuadras intervenidas ya culminaron su ejecución, antes del plazo establecido. Resaltó que se cambiaron los antiguos canales de asbesto por tuberías de PVC, realizaron las instalaciones domiciliarias y construyeron buzones y cajas de distribución.

“Se está cumpliendo el pedido del alcalde José Villavicencio para que los trabajos no presenten ningún retraso. Los vecinos quieren operativas sus calles y para eso estamos trabajando. Solo falta culminar en el jr. Dos de Mayo cuadras 14 y 15 que tiene un 75 % de avance para empezar con la pavimentación de las pistas y veredas”, explicó el funcionario.

En efecto, aseguró que la Municipalidad de Huánuco ya lanzó el proceso de licitación para intervenir en las 7 calles, cuyo estado era intransitable. Adjudicada la buena pro, las empresas ganadoras iniciarán en breve plazo la pavimentación integral de las calles con concreto sólido.

La Municipalidad de Huánuco invirtió S/ 1 437 848. 70, de sus recursos propios, para la rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado que lo ejecuta el Consorcio Puelles.

Contraloría hizo dos observaciones a la obra

El informe de orientación de oficio No 002-2022 de la Contraloría General de la República-CGR advirtió dos observaciones, el primero la carencia del plan de monitoreo arqueológico autorizado en la obra, no se asegura que se evite, controle, reduzca o mitigue los posibles impactos negativos antes y durante la ejecución, y podría afectar los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación ; asimismo conllevaría a la paralización de la obra y posterior ampliación de plazo, con lo que la entidad incurriría en mayores gastos generales que afecta al Estado.

MIRA AQUÍ: direccion-de-cultura-observa-ejecucion-de-cambio-de-redes-de-agua-en-las-calles-de-la-ciudad-de-huanuco

De igual manera la segunda observación es, que la municipalidad ejecuta la obra sin realizar el registro oportuno en el sistema de información del aplicativo infobras, creado por la CGR, afectando la transparencia, según documento presentado el 25 de enero al alcalde José Villavicencio.

Según el informe, el 11 de enero de 2022, a través del cual, el licenciado José Antonio Onofre Mayta, arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, informó que se constituyó a la obra el 10 de enero de 2022 en cuya visita identificó que no se ha cumplido con la presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico, lo cual advierte que la obra es inconsulta, “no se ha podido determinar si existe afectación o no en las áreas ya culminadas porque no ha existido documento legal para su inspección, por no haber cumplido los procedimientos administrativos para su autorización” indica