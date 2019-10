Tilda de desubicados a algunos que pretenden postular como congresistas

Síguenos en Facebook

La regidora provincial de Huánuco, Varinia Calvo Gómez, refirió que todos tienen derecho a soñar y postular a un cargo, sin embargo la ignorancia es atrevida en algunas personas y autoridades.

Consideró que para lanzarse a ser congresista o autoridad, primero hay que hacer algo por la ciudad y no para aquel que tiene plata y compra una curul o paga una campaña saliendo electo congresista, alcalde, regidor o gobernador regional.

"Para lanzarse hay que tener primero la moral y la ética, para poder ser funcionario público o autoridad", indicó.

Comentó que en estos último años se ha visto tanta suciedad, podredumbre, corrupción y blindaje que cualquiera a podido llegar a ser autoridad.

CANDIDATOS. Como se conoce, en Huánuco empezaron a manifestarse varias autoridades, entre ellos regidores, exautoridades y dirigentes, sobre sus pretensiones de llegar al Parlamento. Entre ellos los regidores de Huánuco, Jherson Cruz y Manuel Vivanco.

"De los que se han autolanzado no podría calificar, porque soñar no cuesta nada, sencillamente hay que ubicarse, espero que para estas elecciones, donde todos están apurados y a la carrera, espero que no sea una vez mas, un improvisado, un desconocido o ambicioso, el que llegue a representarnos en el Parlamento", manifestó.

Señaló que la mayoría es la que escoge y en los últimos años, se eligieron a unos representantes jalados de los pelos, no solo en Huánuco, si no en todo el país. "Hemos llegado a una situación donde se ha disuelto el Congreso lleno de 'ratas' por así decirlo porque han estado blindando y faltando el respeto al ejecutivo, llenándose los bolsillos con la plata del pueblo", expresó.

Calvo pidió a la población que sepan votar, que evalúen bien a los candidatos y que no sea por un regalo.