Trabajadores de Transportes defienden a su jefe mientras que regidora pide se cambio

Luego que Correo diera a conocer sobre el informe que emitió el Órgano de Control Interno (OCI) de la Municipalidad Provincial de Huánuco (OCI), donde explica claramente que encontró responsabilidad en el gerente de Transportes Jorge Escalante Soplín por el caso del inspector infractor Julio Ponce Reynoso, varios de los trabajadores de la gerencia de Transportes, por disposición del gerente salieron a través la página de Facebook a dar su respaldo al gerente, arremetiendo contra la denunciante del caso de las papeletas adulteradas.

TRABAJADORES. En el respaldo al gerente Escalante Soplín, la asistente de archivos y notificaciones de la Gerencia de Transporte Ángela Rojas, hace un comentario dejando entrever que Correo está desprestigiando a su jefe quien hace acciones positivas; asimismo comenta la auxiliar administrativo Sussan Saravia Alvarado (Sobrina del gobernador); el notificador Fernando García, auxiliar administrativo Josué AP; secretaria de la Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad vial Laura Castañeda; el auxiliar administrativo de la Sub Gerencia de tránsito y seguridad vial, Carlos Cruz Cotrina; auxiliar administrativo de la gerencia de transporte, Omar Tacacho Estrada entre otros trabajadores comentan.

REGIDORA. "La procuradora debe defender los intereses del Estado, aquí estamos viendo una inconducta funcional, una responsabilidad administrativa que corresponde", refiere la regidora Varinia Calvo

Señala que el alcalde debió enviar el informe a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativas para que imponga las sanciones administrativas al gerente.

"La adulteración de papeletas ha habido, sino que el OCI no se ha podido pronunciar sobre el caso porque la gerencia fue intervenido por la Fiscalía Anticorrupción y porque el gerente no informó con documentación en su debido momento", indicó.

"Será persona de confianza, pero si hay algo indebido no voy a dudar en retirarlo del cargo. Está en evaluación su permanencia del gerente de Tranportes, si la procuradora me dice que debe de haber una apertura de investigación, lamentablemente será retirado del cargo", indica.

ALCALDE. Frente al caso del gerente de Transportes, el alcalde de Huánuco José Luis Villavicencio Guardia ha manifestado que no abala a ninguno de sus funcionarios de confianza, que de encontrarse responsabilidad por hechos de corrupción serán cambiados.

"El informe de la OCI sobre el caso del gerente de Transportes Jorge Escalante Soplín ha sido enviado a la Secretaría Técnica para la evaluación correspondiente y la Procuraduría, el área competente de la municipalidad para que vea este tema, si encuentra responsabilidad no voy a dudar en retirarlo del cargo", dijo.

Señala que en el informe que ha emitido la OCI, no dice a que se aperture una denuncia, pero cuando conversó los responsables del OCI, le dan a entender esa posibilidad, entonces el informe del OCI no es determinante, es por ello que envió el informe a Secretaría General y Procuraduría. "Será persona de confianza, pero si hay algo indebido no voy a dudar en retirarlo del cargo", refirió.