Tres familias buscan a sus desaparecidos en 14 huaicos que cayeron sobre Carpish

Una penosa búsqueda es la que realizan las familias de tres de personas que sufrieron la desaparición de sus familiares y otras 11 que posiblemente estarían cubiertos por el lodo o perdidos en el paraje de la neblina de Capish.

Desaparecidos. Uno de los primeros en ser reportado como desaparecido fue Frank Cristian Figueroa Meza, quien es el hermano del arquero Edu Figueroa. Al mediodía de ayer, familiares habrían confirmado su fallecimiento, pero minutos después indicaron que todo era un falsa alarma, porque no se encontraba su cuerpo. Según se conoció la estudiante de la Universidad de Huánuco, Shirley Llanera, estaba viajando a la ciudad de Tingo María, para ingresar a sus clases, pero el huaico, impidió que llegue, por ello tomando sus cosas, comenzó a pasar junto a una amiga por encima del lodo, pero en un momento la estudiante no pudo avanzar y junto a su amiga era tragada por el lodo, es cuando habría aparecido el joven Figueroa, quien les salvó la vida a ambas chicas, pero otro huaico que cayó sorpresivamente se lo habría llevado junto a otra chica. La estudiante quedó paralizada por lo sucedido y llegó temblando hasta Tingo María, donde contó la terrible historia. Otro caso de desaparición es el de un menor de 15 años de iniciales L.T.A., quien por ayudar a una pareja de ancianos, las piedras se lo llevaron. El último caso fue relatado por el comisario de Acomayo el capitán Argandoña, quien confirmó que una pareja de jóvenes fue arrasada por un el alud que se los llevó al abismo.

MUERTOS. El jefe de la región policial de Huánuco Héctor Bernal Alva, señaló que hasta el momento la unidad de rescates y salvamento, no han encontrado ningún cadáver y que han rescatado a personas que estaban siendo llevadas por el huaico, es el caso de dos jóvenes que fueron salvadas. “Hasta el momento no se ha conocido la recuperación de algún de cuerpo humano”, señaló. Por su parte el director de Defensa Civil Orlando Sotomayor Zevallos, indicó que la plataforma de defensa viene trabajando y descartó fallecidos.

Oración : Diversas familias se apostaron en algunas iglesias de su casa para orar por las personas que están desaparecidas.