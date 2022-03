En la región Ica, más de 240 mil personas mayores de edad, aún no se han aplicado la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19, a pesar de encontrarse aptas para recibir el antígeno, según el portal del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa.

Brecha en el departamento

Las estadísticas actualizadas al sábado 19 de marzo del 2022, indican que en el departamento iqueño 642 mil 682 ciudadanos mayores de 18 años han sido inoculados hasta con la doble dosis en la región, de este total 402 mil 412 se aplicaron hasta la triple dosis, sin embargo, la cifra de 240 mil 270 personas no regresó a aplicarse la inyección por tercera vez contra la enfermedad.

La cifra del Minsa además revela que más de 77 mil adultos mayores de 40 años a más aún no reciben la tercera dosis en la región Ica, pese a que deben tener la triple dosis y presentar su carnet de vacunación de manera obligatoria para poder ingresar a espacios públicos cerrados, según el Decreto Supremo Nº 010-2022-PCM.

Provincia de Ica

Ante ello el coordinador de la estrategia de Inmunizaciones de la Red de Salud Ica, Edwin Villamares Ramos, señaló que la brecha de no inoculados con la dosis de refuerzo presenta su mayor tasa en la provincia de Ica, con más de 100 mil ciudadanos mayores de 18 años que no han acudido a los vacunatorios a recibir el antígeno por tercera vez. Indicó que la ausencia de población en los centros de vacunación se debe a diversos motivos, trabajo, enfermedad, estudio, uno de relevancia sería la no importancia de recibir la tercera dosis contra el virus de Wuhán.

“Los vacunatorios están aperturados, pero la población por diversos motivos no acude, los anticuerpos disminuyen con el pasar del tiempo y es importante vacunarse con la tercera dosis, aún más cuando se tiene problema de comorbilidad como obesidad, diabetes, hipertensión, el cual pone en peligro la vida y recordar que la vacuna no evita que te contagies, pero sirve para que no se presenten cuadros graves de la enfermedad”, declaró.

Sostuvo además que, en el caso de la inoculación a menores de edad de 5 a 11 años, según el conteo rápido se tiene un avance del 85 % en primera dosis contra la COVID-19, detalló que, al 28 de marzo del 2022, se proyecta que la misma cifra del 85 % se vea reflejada en la cantidad de niños que han recibido el antídoto por segunda vez y garantizar el retorno seguro a clases.

En tanto el portal de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) informa que el nivel de ocupación en camas de hospitalización para pacientes infectados del coronavirus presenta una tasa del 4 %, el mismo panorama de ocupación en descenso se evidencia en las camas UCI para pacientes severos con el virus de Wuhán, donde existen 26 camas ocupadas y 71 libres a nivel regional.