25 bebés prematuros murieron por falta de equipos médicos

La Defensoría del Pueblo Ica realizó una visita de supervisión al servicio de Neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de los hospitales Santa María del Socorro y el Regional, encontrando deficiencias en términos de disponibilidad de equipos para la atención de los recién nacidos.

EL REGIONAL. En supervisión realizada al Servicio de Neonatología y UCIN de los Hospitales de la región de Ica, la Defensoría del Pueblo verificó en el Hospital Regional que, de 7 incubadoras, cinco están funcionando pero no tienen control de humedad ni de temperatura por el uso y tiempo de vida y 2 están inoperativas, mientras que en el Hospital Santa María del Socorro se requiere de 4 incubadoras y equipos adecuados para los servicios de Neonatología y UCIN.

El servicio de UCI pediátrico cuenta con una incubadora operativa; pero no cuentan con ventilador mecánico para pacientes pediátricos. El que tenían fue “prestado obligatoriamente” al servicio de UCI adulto.

Además, en UCIN del hospital Regional se detectó que no cuentan con los insumos de aseos como jabón y papel; y no cuentan con aire comprimido desde el año pasado. Además, los tres ventilados mecánicos son forzados para su funcionamiento y carecen de sensores.

Durante la supervisión, se encontró dos ventiladores mecánicos malogrados y un monitor multiparámetro que se encuentra inoperativo por ser antiguo. Asimismo, en el servicio de Neonatología y UCI intermedio se encontraron dos incubadoras que se encuentran inoperativas. También se tiene tres monitores multiparámetros en funcionamiento, pero en mal estado también por falta de sensores.

En el área de transición, parto y alojamiento se ubican dos incubadoras malogradas. En el área de alojamiento de este nosocomio de referencia se ubicó una incubadora de transporte con problemas de funcionamiento. Lo mismo sucede en el área de pediatría de observación, que cuenta con una incubadora inoperativa.

El informe de la Defensoría del Pueblo, concluye que los recursos humanos destinados para el área de Neonatología son insuficientes para atender la demanda de los pacientes, ya que por su categoría, el Hospital Regional de Ica recibe a pacientes de Ayacucho y Huancavelica.

HOSPITAL SOCORRO. En el servicio de Neonatología y UCIN del nosocomio Santa María del Socorro se tiene una incubadora operativa y dos incubadoras inoperativas hace varios años. Dos ventiladores mecánicos que funcionan, mientras que se debe dar de baja debido a su tiempo de uso.

En la unidad de referidos hay una incubadora, un equipo de fototerapia antigua y una bomba de infusión que no funcionan. En la sala de partos se ubica una incubadora portátil con dificultades para calentar y no funciona hace seis años. Conforme a la norma técnica resulta obsoleta por el periodo de vida.

En el área de recibo de recién nacidos se tiene una incubadora radiante desde hace 19 años, pero que no llega a la temperatura requerida (no calienta).

En la sala de operaciones se tiene una incubadora que tiene 19 años que a la fecha resulta obsoleta y no reúne las condiciones para atender a un bebé recién nacido de forma prematura. Esta misma área carece de equipo de Rayos X portátil, ya que el que existe no funciona desde hace dos años porque no tiene batería.

La Defensoría del Pueblo señala que el UCIN del dicho hospital debe contar con tres monitores multiparámetros para UCIN, tres equipos de fototerapia con luz azul, dos incubadoras para UCIN y dos para cuidados intermedios, una incubadora de transporte para atención inmediata.

El jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández, en documento dirigido al director regional de Salud, Rubén Brizuela Pow Sang, recomienda la supervisión en el servicio de Neonatología, Ginecología y Obstetricia para evitar que se pierdan los partos prematuros por falta de logística y mecanismos de atención a los recién nacidos. “Las estadísticas no informan que durante el año, ya se presentaron el fallecimiento de 25 nacimientos prematuros (Regional y Socorro)”, reza el informe.