Desde hace varios meses muchos adultos mayores se mantienen en sus casas debido a la expansión de la COVID-19, pero este no es el caso de don José Nicanor Pariona Miranda, un abuelito de 77 años, que no tiene hijos y ha conmovido las redes sociales ya que su único sustento es vender papel higiénico para obtener 20 soles diarios y así sobrevivir a esta terrible situación.

Historia de lucha

Jose Nicanor sostuvo que en los meses de confinamiento se le otorgó el bono solo por una vez y en constantes ocasiones ha pedido ser seleccionado para recibir Pensión 65, sin embargo, no lo admiten por tener una vivienda de material noble. Además, que solo puede trabajar algunos días porque presenta dificultad para caminar.

“He pedido muchas veces que me incluyan en Pensión 65, pero me dicen que no, porque tengo mi casa de ladrillo, solo vivo con mis hermanos y debo trabajar en la carretera Panamericana Sur, donde vendo papel higiénico algunos días de la semana para ganar 20 soles y después me voy a mi casa. En los meses de pandemia fueron muy difíciles porque no trabajaba, a veces llegaban mis sobrinos a ayudarme, porque no tengo hijos, me he acostumbrado al trabajo ya que desde niño he lustrado zapatos y he trabajado en el campo”, declaró.

Indicó que en muchas ocasiones el dinero no es suficiente ya que debe comprar medicamentos, al ser una persona que padece de gastritis y constantes dolores musculares, precisó que a pesar de contar con el Seguro Integral de Salud (SIS), no puede atenderse, porque no habilitan las consultas externas. El adulto mayor ha pedido a las autoridades intercedan por él y así pueda acceder al programa social Pensión 65. Asimismo, dijo que si la población desea ayudarlo puede visitar su domicilio en Urb. San Joaquín I etapa A-15 o comunicarse al número 900870964.