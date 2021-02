En la comisaría del distrito de Pueblo Nuevo (Chincha), se presentó una denuncia contra un licenciado en enfermería de nombre William Víctor N. F. por, presuntamente, haber realizado tocamientos indebidos a una menor de 15 años de edad.

Según la acusación formalizada por el padre de la agraviada, los hechos se cometieron en el interior de uno de los consultorios del establecimiento de salud de este distrito.

La adolescente, cuya identidad se mantiene en reserva, había sufrido un accidente doméstico que le provocó quemadura en la pierna. Debido a la gravedad de la lesión que presentaba, tuvo que ser derivada al centro médico distrital. Fue acompañada de su hermana de 22 años de edad, y de su progenitor, quien debido a las medidas de bioseguridad, no pudo ingresar a participar de la curación.

Detención del denunciado

El denunciante refiere que, en circunstancias que esperaba, recibe una llamada a su celular. Era la mayor de sus hijas que llorando le cuenta lo que acababa de suceder. Uno de los trabajadores del establecimiento, al parecer, había realizado actos contra el pudor en agravio de la menor. El padre no se contuvo e ingresó a este local del sector Salud para solicitar una explicación por lo ocurrido.

Uno de los presentes en este local evadió responsabilidad y comentó que no había visto nada. No obstante, la joven pudo identificar a su agresor. Era un enfermero, quien en su defensa señala que debía de palpar para poder realizar el vendaje a la eventual paciente. Pero, la parte del cuerpo que este habría tocado no fue la parte afectada por la quemadura. Hecho que causó indignación en la adolescente.

MIRA AQUÍ: Falleció un segundo voluntario de los ensayos de la vacuna de Sinopharm

La policía luego de recibir la denuncia procede con la ubicación del acusado. Personal de la comisaría de Pueblo Nuevo se presentó en el centro de salud y ubicó en uno de los ambientes al enfermero. A este se le trasladó a la delegación distrital para que pueda brindar su manifestación. También se presentó la agraviada, quien lo ha identificado como el autor de los actos de tocamiento indebido.

VIDEO RECOMENDADO: