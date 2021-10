La ciudadana Luz Eloida Ramos de Munares de 71 años ha denunciado lleva meses tratando de que sujetos desocupen la tienda comercial la cual les fue alquilada, ya que llevan 9 meses sin emitir el pago correspondiente por el concepto de alquiler.

No desocupan la propiedad

La adulta mayor precisó que el local ubicado en la calle Ayacucho 153 le fue alquilado al señor Pedro Reymundo Benavides Legua y su conviviente María del Carmen Herrera Hernández, por un monto de 1.680 soles mensuales, celebrando un contrato desde el 2 de junio del 2020 al 2 de diciembre del mismo año, con vencimiento definitivo.

“El año pasado les alquile mi local por seis meses, es un contrato sin compromiso de renovación, les dije que me desocupen el local en diciembre y me indicaron que por favor le dé el mes de garantía hasta enero del 2021, acepté su pedido, pero desde esa fecha no desocupan mi propiedad y actualmente deben un monto de 15 mil 120 soles por 9 meses, aparte de ello no pagan los servicios de luz ni agua” declaró.

Sostuvo, se realizó un proceso judicial que determino un desalojo, sin embargo, ante la apelación de la otra parte, la propietaria se decidió por la vía notarial “Es mi propiedad, me ha costado sacrificio y no quieren salir, desde febrero no me pagan nada, en las audiencias judiciales inventan cosas, inclusive el señor pedro dijo que no conoce a su conviviente. Además, realizan actos contra la moral y buenas costumbres contra los socios del centro comercial Gamarra”, finalizó.