Un adulto mayor solicita el apoyo de la población, ya que vive en situación de pobreza, en una vivienda que carece de servicios básicos, además el ciudadano no es beneficiario del programa Pensión 65.

Necesita apoyo

Se trata de Humberto Ricardo Benavides Elías, de 68 años, quien duerme en una cama, la cual es protegida por un techo improvisado, mientras que los laterales se encuentran a la intemperie. Él indica que solo gana 10 soles diarios por cuidar triciclos y vehículos que se estacionan en el interior de su terreno, con ese dinero se alimenta y compra algunas hierbas medicinales, para aliviar los fuerte dolores que presenta en su rodilla.

“Sufro de la presión y mis huesos me duelen por este frío que ya no lo soporto. Mi hija falleció a los 15 años y me encuentro solo, antes tenía dos cuartitos de adobe, pero con el huaico del 98 los derrumbó”, declaró.

Asimismo, se pudo comprobar que en el domicilio no existe agua ni desagüe, tampoco electricidad y el hombre se encuentra expuesto a enfermedades respiratorias.

Por ello, el adulto mayor pide la donación de un módulo temporal, víveres, ropa y demás, ya que se encuentra en estado de vulnerabilidad, para apoyar pueden acercarse a la calle San Carlos V-5 o contactar al 947485710.