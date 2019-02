“Al iqueño no le gusta el orden, le gusta vivir entre la basura”, sostiene jefe del Serenazgo

Fuerte y claro. El jefe de Serenazgo de Ica, Mayor (r) PNP Miguel Ángel Rivera Chirinos, informó que no se “amilanará ante la informalidad y el doble discurso de la población” para erradicar a los ambulantes de las calles de la ciudad.

“Al iqueño no le gusta el orden, a la población le gusta vivir entre la basura. Ellos no son capaces de llamar la atención a otra persona que arroja basura en la calle y lo que quieren es que venga serenazgo y se la recoja, pero cuando ponemos orden nos dicen que somos abusivos y no los dejamos trabajar”, aseguró el funcionario municipal.

INCREMENTO. El jefe del servicio señaló que, actualmente, se cuenta con alrededor de 40 nuevos serenos para el servicio de controlar la informalidad y erradicar el comercio ambulatorio en la ciudad.

“Ahora tenemos 40 serenos más y se va a poner orden. Vamos poco a poco y se está recuperando la ciudad. Son 10 años que (Ica) ha estado sumergida en la informalidad”, expresó Rivera Chirinos.

También informó que se viene recuperando los espacios públicos como los exteriores de los mercados donde había presencia de ambulantes.

“Estamos recuperando los espacios, vamos a ir también al mercado Arenales para colocar las tranqueras y tener presencia de serenos, evitando a los ambulantes se posesionen de las calles”, aseguró el jefe de Serenazgo de la ciudad.

Asimismo, dio a conocer que la comuna erradicará de manera definitiva a los vendedores de pan que funcionan con un horno, tienen un balón de gas y una batería debido a que generan un peligro latente para población.

“Lo vamos a intervenir y vamos a decomisar sus carritos. No es posible que en plena calle se pueda estar con un balón de gas y una batería al costado. Contratan a jóvenes inexpertos y lo que están haciendo es una trata de personas. Eso es una bomba de tiempo”, puntualizó.