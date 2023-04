En la comuna de Chincha Baja la anterior gestión ha realizado pagos por obras que no fueron entregadas. Según la actual alcaldesa Mirtha Hernández, se identificó desembolsos hasta en un 100 % por trabajos que están pendientes de recepción. Estos hechos con indicios de irregularidad pasarán al Procurador Público Municipal para la formulación de la denuncia contra quienes resulten responsables.

Obras sin entregar

“Hemos encontrado obras que no están culminadas, pero aparecen canceladas. Los mismos vecinos han venido a manifestarnos que la obra no se la han entregado y que no están culminadas. Ahora en la revisión del sistema vemos que la obra está cancelada”, señala Hernández. La autoridad refiere que primero debieron de haber verificado que los trabajos concluyan para luego proceder con el pago.

Aseveró que existen varias obras que fueron ejecutadas por la gestión del periodo 2019-2022 que han seguido este procedimiento que podría afectar económicamente a la Municipalidad Distrital de Chincha Baja. “Como pueden haber cancelado una obra si no está terminada, se supone que tiene que estar al 100 % y poder pagar al final, y así se han encontrado varias obras”, precisa la alcaldesa.

Hernández revela además que se han descubierto obras que están a mitad de ejecución y que no hay documentación que acredite los trabajos y gastos que demandaron para el gobierno local. Es el caso de un Programa No escolarizado de Educación Inicial de la zona rural, que fue dejado en zanjas y sin documentos a la vista para continuar con la intervención.

Pero, la ausencia de comprobantes no solo sucede con las obras, sino también con las compras realizadas por la gestión pasada. “Hay muchas compras de terreno que han hecho y no hay documentación, los señores (propietarios) dicen algunos si me pagaron, otros me falta pagar, hemos preguntado al exalcalde y nos dice que ya se les pago, pero buscamos la documentación y no está. Ese es el problema y no podemos dar trámite hasta no sanear todo eso”, refiere. Hernández comentó que en los próximos días presentará el informe de rendición de cuentas con todos los hechos detectados y los proyectos a corto, mediano y largo plazo de su gestión.

VIDEO RECOMENDADO