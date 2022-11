La vacunación conta la COVID-19 no avanza a ritmo suficiente en la región Ica, donde cerca de 400 mil ciudadanos mayores de 18 años aún no se han inoculado la cuarta dosis contra el virus, sobre todo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud ha alertado que en la quincena de diciembre se presentaría la quinta ola pandémica.

Brecha de vacunación

Según datos oficial del Repositorio Único de Información en Salud (Reunis) del Minsa, en el departamento iqueño, un total de 600 mil 424 personas mayores de 18 años, cuentan con la triple vacunación contra el coronavirus, de los cuales solo han regresado 229 mil 685 ha completar su esquema de vacunación con la cuarta dosis, mientras que otros 370 mil 739 ciudadanos no cuentan con la cuarta dosis contra el mortal virus de Wuhán.

“La vacunación ha disminuido y se pide a la población que retome este proceso de responsabilidad, ya que se piensa que como se han levantado las restricciones el virus del COVID-19 no continua, pero en otras regiones ya hay incremento de casos. De todos los grupos etarios mayores de 18 años cerca de 400 mil no tienen la cuarta dosis en la región. La gente piensa que no es necesaria la vacuna porque los contagios y la mortalidad están cayendo, pero hay que tener en cuenta que se viene soportando ya que la mayoría de la población tiene la triple vacuna, sin embargo, está comprobado científicamente que después de la tercera dosis, de cuatro a seis meses el sistema inmunológico va perdiendo la protección que antes tenía”, declaró Manuel Rivas, coordinador regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud de Ica.

El funcionario del sector Salud explicó que existen las vacunas suficientes y el personal necesario para inocular a la ciudadanía, sin embargo el lento avance en la inoculación se debe a la negación de la población a recibir por cuarta vez el antídoto. “En el vacunatorio de Plaza del Sol antes acudían entre dos mil a tres mil personas por día y poco a poco con el levantamiento de las restricciones ha ido disminuyendo al extremo que solo fue una persona en todo un día, por eso ahora el personal está en campo, aun así hay negación a recibir la cuarta dosis”, dijo.

Agregó que otro grupo de edad donde se evidencia poca cobertura de vacunación es en el grupo de menores desde los 6 meses a 4 años 11 meses 29 días, que, de más de 70 mil infantes aptos para recibir el antídoto, solo el 15 % ha sido inoculado, previa autorización de los padres de familia. Añadió que los menores recibirán la dosis de 0.25 ml de la vacuna pediátrica del laboratorio Moderna, la misma que es inocua y no causa ningún tipo de malestar.

“La vacuna no produce reacción, no hay fiebre, a comparación de la vacuna pentavalente o contra la difteria, que presentan a veces hace un poco de malestar, por eso pedimos a los padres llevar a sus menores hijos a los vacunatorios”, comentó.

En tanto, el Minsa ha informado que la pandemia por el virus de Wuhán aún no ha terminado, además detalló que desde el 1 al 31 de octubre del 2022, se detectaron 450 nuevos infectados en la región Ica. Asimismo, el panorama de mortalidad en el mismo mes aún se sigue comprobando en los adultos mayores, ya que 9 de ellos fallecieron en todo octubre tras evolucionar a estado severo por la enfermedad del SARS- CoV-2.

