Amnistía tributaria para los contribuyentes iqueños

El pleno municipal aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza de la comuna provincial para otorgar beneficios a los vecinos que tienen deuda de arbitrios municipales y lograr una recaudación de hasta 12 millones de soles.

El regidor provincial Jacinto Roque Hernández sustentó que, actualmente, la deuda de arbitrios municipales por limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo supera los 53 millones de soles y que varias de ellas están a punto de prescribir.

“La ordenanza aprueba el beneficio tributario sobre la condonación de un porcentaje de la tasa insoluta y el 100 % de los intereses moratorios devengados por arbitrios municipales entre el 2010 y 2018”, explicó el regidor.

En ese sentido, detalló que los contribuyentes que no hayan pagado entre el 2010 y 2014 se condonará el 90 % de la deuda; 80 % a la deuda no pagada el 2015; 70 % el 2016; 60 % el 2017 y 50 % a las deudas no canceladas del año pasado.

La ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente día de su aprobación y publicación en el diario oficial y vencerá el 28 de diciembre de este año. “Para acogerse a este beneficio, los contribuyentes asumirán por dicho concepto la suma de nueve soles con 88 céntimos por cada año”, remarcó Roque Hernández.

El regidor dijo que el Servicio de Administración Tributaria Ica (SAT) debe poner la ordenanza en su portal web e iniciar con la campaña para llegar a la población y se logre recaudar antes de la prescripción.

“Esperamos que los vecinos se acojan a este beneficio único que se da este año y logremos llegar a la meta estimada de 12 millones de soles, que servirán para gestionar diversos trabajos para los propios contribuyentes”, comentó.

El regidor Luis Zapata Grimaldo exhortó a los funcionarios de la entidad recaudadora a realizar la campaña casa por casa y no solo a través de los medios de comunicación masiva, y aseguró que las amnistías son un premio a los contribuyentes que no pagan y esperan dichos acuerdos.

ACUERDO. Con el voto en mayoría y, la oposición del regidor Álvaro Huamaní, se aprobó la creación de la mesa de partes descentralizada en la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

El presidente de la Comisión de Asuntos Legales, Luis Zapata Grimaldo, sustentó el informe y remarcó que dicha mesa agilizará los trámites y gestiones de los transportistas, ante la constante demora de las gestiones que realizan.