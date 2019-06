Archivan indagación sobre muerte dentro de fundo

Síguenos en Facebook

Después de un año de investigación, el fiscal adjunto Luis Neyser Laura Ortiz decidió archivar la indagación abierta para aclarar la muerte de Sabina Milagros Rozas Gutiérrez, ocurrido el 30 de noviembre del 2018 al interior del complejo agroindustrial Beta, ubicado en el distrito de Santiago.

La madre de la profesional atropellada por el bus, de placa C1V -748, Gregoria Gutiérrez, lamentó que el Ministerio Público decidiera no formalizar la investigación y adelantó que la decisión ha sido apelada.

A decir de los denunciantes, la fiscal Laura Ortiz “no ha valorado la conducta imprudente del conductor Fernando Chacaltana Tasayco” al haber incumplido una norma técnica del tránsito por superar ampliamente el límite permisible de velocidad de 42 kilómetros al interior de dicho fundo.

Según las normas internas de la empresa agrícola, el pesado vehículo de transporte de personal tenía que desplazarse a menos de 30 kilómetros por hora.

El documento fiscal dejó entrever que la fallecida no portaba los lentes y que ello habría coadyuvado a que provocara el accidente de tránsito. Sin embargo, existe un video donde se aprecia a la fallecida usando estos implementos. El abogado de la familia agraviada, Erick Salcedo Huarcaya, dijo que no se encuentra acreditada la posible imprudencia de Sabina Rozas al no haberse determinado la velocidad a la que conducía la moto lineal.

SANCIÓN. Tras el deceso, el padre de la víctima denunció a la agrícola ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil), que realizó la inspección en enero de este año y le aplicó una multa de 840 mil soles.

“Esperamos que la fiscalía superior actúe de forma transparente y realice la acusación de forma directa porque hay pruebas”, apuntó el letrado y lamentó que en el fallo fiscal de Laura Ortiz señalara que hubo responsabilidad en la fallecida.

Añadió que la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de cinco días y reiteró que en la primera investigación “no se ha valorado el peritaje de excesiva velocidad que son determinantes para formular la acusación contra el responsable por homicidio culposo con subsecuente muerte”.