Divisiones y desencuentros se podrían dar entre las organizaciones del magisterio. La causal ha sido la inscripción en el Ministerio de Trabajo de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FenatePerú), fundada por el ahora presidente de la República, Pedro Castillo en el 2017 cuando aún era dirigente.

Posición del Sutep Ica

Ante ello el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), en Ica, Víctor Morales Gutiérrez señaló que la acción corresponde a una frustración del presidente Pedro Castillo, quien usaría la base social para estar en el tiempo y poder utilizar a esta masa magisterial. Asimismo, indicó que la federación de reciente inscripción solo cuenta con el respaldo de tres regiones del Perú y es liderada por una maestra cesante, vulnerando el reglamento del magisterio, que dispone, que los representantes tienen que estar en actividad laboral.

“Existe una preocupación latente y compartida de los maestros, con tanta prisa se ha realizado la inscripción del Fenate, porque anteriormente no legalizaba su sindicato por vacíos legales. Se está pretendiendo dividir el magisterio. Actualmente el presidente no contesta las cartas de reunión con el Sutep, pienso que lo que está buscando es un apoyo que le va a servir políticamente para más adelante, entonces significa que él gobierna como sindicalista y no como presidente de todos los peruanos”, declaró.

Sostuvo que el mandatario no brinda un mensaje claro sobre las promesas hechas, entre las que destacan el aumento del PBI para el sector Educación y el pago de la deuda social para los profesores. Precisó un pedido importante es el del aumento en un promedio de 3600 soles como piso salarial para todo el magisterio en general, al margen de los ascensos de escala, así como temas de la CTS y otros beneficios que conciernen al sector de los trabajadores de la Educación.

“Muchos dirán que los maestros siempre están divididos, pero cada vez que hay una medida de lucha todos nos congregamos. El Sutep es quien embandera la lucha de los maestros del país, indudablemente hay detractores y gente que no está de acuerdo con lo que plantea el sindicato y nosotros respetamos eso, respetamos la libertad de expresión, de opinión, pero no podemos permitir que se desmerezca y no se tome en cuenta las luchas históricas que ha realizado el Sutep”, aseveró.

Federación pro patronal

Advirtió que la inscripción del Fenate, correspondería a que buscan paralizar el sindicato Sutep, no reconociendo sus reclamos en las protestas por el incumplimiento de las promesas. Además, señaló que el nuevo sindicato inscrito busca no hacer cuestionamientos o un espíritu contestatario al actual Gobierno, ya que sus agremiados, indudablemente apoyarían al presidente Pedro Castillo, generando una confrontación.

Finalmente, comentó que existe deslealtad e ingratitud ya que se estarían creando federaciones paralelas a la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), una histórica herramienta de lucha y también al gremio de construcción civil, los mismos que respaldaban la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

Finalizó realizando la petición unánime de que, Castillo se ubique como presidente y no como sindicalista, por un gobierno que cumpla con las promesas electorales en beneficio de toda la población en general.

Cabe precisar que, hubo varios intentos en inscribir la federación en el Registro de Organizaciones Sindicales, Federaciones o Confederaciones de Servidores Públicos (ROSSP). Uno de los más recientes ocurrió en mayo de 2019, pero fue observado, porque no habían entregado la documentación para acreditar que se habían conformado.

En tanto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en un comunicado, precisó que se verificó que FenatePerú cumpliera con todos los requisitos, por lo cual en el mes de julio se le otorgó la inscripción.